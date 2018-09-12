Максим Орешкин: Текущая модель роста российской экономики себя исчерпала

Материалы по теме

Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года

Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская экономика пройдет низшую точку ...

Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года

УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская ...

Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год

В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже при стоимости нефти 100 ...

Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год

УрБК, Москва, 21.08.2018. В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже ...

Улюкаев: амбиции России превышают темпы роста ее экономики

России понадобиться 50 лет устойчивого роста, чтобы стать экономической супердержавой. Об этом сообщил глава ...