Максим Орешкин: Текущая модель роста российской экономики себя исчерпала

Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская экономика пройдет низшую точку ...12.09.2018 Минэкономразвития ожидает низшую точку роста экономики в I квартале 2019 года
УрБК, Москва, 12.09.2018. Глава Минэкономики России Максим Орешкин сообщил, что в I квартале 2019 года российская ...21.08.2018 Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год
В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже при стоимости нефти 100 ...21.08.2018 Глава ЦБ считает маловероятным рост российской экономики выше 2% в год
УрБК, Москва, 21.08.2018. В ближайшем будущем рост российской экономики выше 1,5-2% в год остается маловероятным даже ...10.06.2015 Улюкаев: амбиции России превышают темпы роста ее экономики
России понадобиться 50 лет устойчивого роста, чтобы стать экономической супердержавой. Об этом сообщил глава ...