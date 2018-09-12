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Вчера, 14:19

Максим Орешкин: Текущая модель роста российской экономики себя исчерпала

УрБК, Москва, 16.06.2025. Экономика России должна подняться на следующую технологическую и организационную ступень, так как нынешняя модель роста себя исчерпала. Об этом рассказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, активный рост экономики РФ в последние годы произошел благодаря использованию ранее не задействованного кадрового и производственного потенциала. Он отметил, что на данный момент, согласно расчетам МВФ, Россия является четвертой экономикой мира.

М. Орешкин подчеркнул, что рекордно низкий уровень безработицы и крайне высокий уровень загрузки производственных мощностей требуют структурных изменений в экономике.

Он отметил, что одним из главных трендов, способных изменить облик экономики, является платформизация, которая ярко проявила себя в России благодаря высокому уровню развитию технологий. При этом он заметил, что в плане регулирования платформ следует сохранять баланс между правилами и пространством для роста.
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