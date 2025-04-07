Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин

Министром здравоохранения Свердловской области — заместителем губернатора назначена Татьяна Савинова. Соответствующий ...07.04.2025 Татьяна Савинова назначена министром здравоохранения и заместителем губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Министром здравоохранения Свердловской области — заместителем губернатора назначена ...06.11.2014 Дмитрий Нисковских назначен заместителем министра инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Указом губернатора Свердловской области Дмитрий Нисковских назначен заместителем ...11.11.2013 Главой свердловского минстроя назначен Виктор Киселев
Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Киселев назначен ...11.11.2013 Министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначен Виктор Киселев
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2013. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской ...