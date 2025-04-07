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Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Соответствующий приказ подписал врио главы региона Денис Паслер, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

К исполнению обязанностей главы министерства Д. Ионин приступит 17 июня. Ранее он курировал работу ведомства в статусе заместителя губернатора, а до этого представлял регион в Государственной думе РФ.

Отметим, что на текущий момент в правительстве региона совмещают должность заместителя губернатора с управлением министерствами еще два чиновника: Татьяна Савинова (Минздрав) и Алексей Кузнецов (МУГИСО).
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