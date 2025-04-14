Уральских дизайнеров приглашают принять участие в хакатоне для продвижения своей продукции

УрБК, Москва, 14.04.2025. Региональные модные проекты выходят на московский рынок. 18 и 19 апреля в Москве впервые ...03.04.2024 В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...15.10.2021 Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40%
Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае. Об этом рассказал ...15.10.2021 Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40%
УрБК, Москва, 15.10.2021. Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в ...18.04.2012 Администрация Екатеринбурга призвала PR-специалистов принять участие в создании позитивного имиджа города
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2012. Администрация Екатеринбурга в лице МБУ «Столица Урала» призвала откликнуться ...