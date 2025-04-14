УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:19

Уральских дизайнеров приглашают принять участие в хакатоне для продвижения своей продукции

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Уральских дизайнеров приглашают принять участие в хакатоне, который нацелен на продвижение марок и мультибрендов. Организатором мероприятия является бизнес-клуб Альянс х Beinopen.

«Хакатон — это подготовительный интенсив, питчинг перед экспертным советом и проведение переговоров с партнерами. Цель — привести к сделкам прогрессивные марки и мультибрендовые магазины по стране», — сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие стартует 16 июня с организационного вебинара, который проведут основатель Института моды Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов и партнер Альянса x Beinopen Анна Сахарова.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте организаторов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2025 Дни якутской моды пройдут в Москве

УрБК, Москва, 14.04.2025. Региональные модные проекты выходят на московский рынок. 18 и 19 апреля в Москве впервые ...

03.04.2024 В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...

15.10.2021 Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40%

Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае. Об этом рассказал ...

15.10.2021 Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40%

УрБК, Москва, 15.10.2021. Одежда в России в будущем году может подорожать на 20-40% из-за энергетического кризиса в ...

18.04.2012 Администрация Екатеринбурга призвала PR-специалистов принять участие в создании позитивного имиджа города

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2012. Администрация Екатеринбурга в лице МБУ «Столица Урала» призвала откликнуться ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18