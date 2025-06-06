Телефонные мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке

УрБК, Москва, 25.02.2025. В последние месяцы злоумышленники все чаще стали пытаться обманывать соискателей работы, ...17.02.2023 Телефонные мошенники похитили 2,4 млн рублей у жителя Красноуфимска
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В полицию Красноуфимска обратился местный житель 1983 года рождения, ставший жертвой ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...15.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счет телефонных мошенников более миллиона рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала 27-летняя девушка, ...27.01.2011 МВД РФ предупреждает об активизации деятельности телефонных мошенников
УрБК, Москва, 27.01.2011. Управление «К» Министерства внутренних дел России предупреждает об активизации деятельности ...