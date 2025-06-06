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06.06.2025

Телефонные мошенники дают жертве 40 минут на оформление кредита в банке

УрБК, Москва, 06.06.2025. Правоохранительные органы раскрыли некоторые принципы работы телефонных мошенников, пишут РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

По их словам, злоумышленники часто предоставляют своим жертвам ограниченное время — примерно 40 минут — на оформление банковского кредита. Они сообщают, что вынуждены отключаться на период нахождения жертвы в отделении банка, поскольку якобы не имеют возможности поддерживать контакт в этот промежуток времени. Вместе с тем преступники уверяют жертву, что если она не выйдет из банка и не перезвонит сама в течение отведенных 40 минут, то аферист якобы вынужден будет снова связаться с жертвой, руководствуясь инструкциями.

Кроме того, отмечается, что злоумышленники, при звонке в банке, требуют от жертвы обращаться с ними на «ты».
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