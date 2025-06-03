Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

УрБК, Москва, 03.06.2025. В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи ...16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%
В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%
УрБК, Москва, 16.10.2024. В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с ...17.07.2024 Розничные продажи игристых вин в РФ в I полугодии выросли на 12,8%
УрБК, Москва, 17.07.2024. По данным Росалкогольтабакконтроля, в I полугодии 2024 года розничные продажи игристых вин в ...16.12.2022 В России розничные продажи водки выросли на 6%
УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...