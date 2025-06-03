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03.06.2025

Розничные продажи винограда в России за год выросли на 30%

В России за последние 12 месяцев, с мая 2024 года по апрель 2025 года, розничные продажи винограда выросли на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования компании «Нильсен».

Эксперты связывают изменение показателя со снижением цен и перераспределением спроса в пользу более дешевых фруктов. Так, средняя цена на виноград за последний год, по данным «АБ-Центра», снизилась на 11,4%, до 407 руб. за кг. Это во многом обусловлено ростом импорта из Китая, Египта и Индии. Для сравнения: яблоки за аналогичный период подорожали на 16,1%, до 168,1 руб.

По данным компании «Нильсен», продажи яблок в России за год выросли на 1,4%, бананов — на 1,2%, апельсинов — на 0,9%. При этом продажи мандаринов упали 11% из-за снижения поставок из Турции и Израиля.
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