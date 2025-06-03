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03.06.2025

В России выпуск коньяка с начала года снизился на 22%

В России выпуск коньяка с начала года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,96 млн дал. Производство коньячного дистиллята сократилось на 58%, до 1,26 млн дал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам производителей, снижение выпуска связано с накоплением стоков перед повышением акцизов, ограничениями на продажу алкоголя в ряде регионов, а также с ростом минимальной розничной цены.

Эксперты не исключают дальнейшего падения производства в среднесрочной перспективе, в том числе в связи с переходом потребителей на слабоалкогольную продукцию.
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