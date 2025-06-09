УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:56

Производство коньяка в России за январь-июль сократилось на 19%

УрБК, Москва, 08.08.2025. Производство коньяка в России за январь-июль 2025-го сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4 млн дал. Выпуск водки снизился на 9,1%, до 37,88 млн дал. Об этом говорится в материалах Росалкогольтабконтроля, пишет ТАСС.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9% за отчетный период упало на 7,6% (до 56,47 млн дал), слабоалкогольной продукции — на 89,5% (до 907,2 тыс. дал). Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 4,3% (до 9,69 млн дал).

Производство виноградных вин выросло на 12,6% (до 20,92 млн дал), шампанских — на 15,8% (до 8,7 млн дал.). Выпуск ликерных вин снизился на 1,4% (до 749,7 тыс. дал.).
