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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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03.06.2025

Иностранный бизнес не обращался в Минпромторг по вопросу возвращения в Россию

УрБК, Москва, 03.06.2025. Представители зарубежного бизнеса еще не подавали официальных обращений в Минпромторг по поводу своего возможного возвращения на рынок РФ. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на Неделе российского ретейла, пишет ТАСС.

Он отметил, что иностранные компании смогут вернуться на российский рынок лишь при соблюдении определенных условий: наличии партнеров из РФ, установлении российского контроля над деятельностью, адаптации зарубежных технологий и организации полного производственного цикла непосредственно на территории страны.

По его словам, прежних условий работы на российском рынке больше не будет.
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