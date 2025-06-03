Иностранный бизнес не обращался в Минпромторг по вопросу возвращения в Россию

УрБК, Москва, 27.03.2025. Минпромторг рассматривает возможность поддержки отечественных производителей, которые заняли ...04.03.2025 Аналитики спрогнозировали стоимость иномарок после возвращения на российский рынок
УрБК, Москва, 04.03.2025. В случае возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок, их модели будут ...23.03.2022 УТПП: Некоторые западные компании ищут пути возвращения на российский рынок
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2022. Некоторые западные компании ищут пути возвращения на российский рынок. Об этом ...11.04.2013 Минеральную воду «Боржоми» допустили на российский рынок
Грузинской минеральной воде «Боржоми» снова разрешили вернуться на российский рынок. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ...14.03.2011 Глава Роспотребнадзора не отрицает возможность возвращения грузинского вина на российский рынок
Как заявил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, грузинское вино сможет ...