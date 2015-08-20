Официальный курс доллара США вырос на 63 копейки, евро подорожал на 1 рубль 31 копейку

УрБК, Москва, 10.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля. Курс доллара США вырос на 63 копейки и составил 86,09 рубля за единицу американской валюты. Евро стал дороже на 1 рубль 31 копейку. Курс европейской валюты определен в размере 95,09 рубля за евро.