Официальный курс доллара США вырос на 63 копейки, евро подорожал на 1 рубль 31 копейку

УрБК, Москва, 09.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля. Курс доллара США ...20.08.2015 Официальный курс доллара США вырос на 1,24 рубля, евро — на 1,77 рубля
УрБК, Москва, 20.08.2015. Банк России установил официальные курсы валют на 21 августа. Курс долл. США повысился на 1 ...23.11.2009 Официальный курс доллара США понижен на 5,68 копейки
УрБК, Москва, 23.11.2009. Официальный курс доллара США снизился на 5,68 копейки, официальный курс евро вырос на 4,49 ...04.08.2009 Официальный курс доллара США снизился на 19,40 копейки
УрБК, Москва, 04.08.2009. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, снизился на 19,40 копейки, ...