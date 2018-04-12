«Уральские авиалинии» стали дипломантами отраслевой премии «Крылья России-2024»

«Уральские авиалинии» стали дипломантами отраслевой премии «Крылья России-2024» в двух номинациях. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Премия «Крылья России» уже 28 лет определяет лидеров воздушного транспорта страны и отображает вектор развития отрасли. «Уральские авиалинии» были признаны авиакомпанией года по пассажирским перевозкам свыше 5 млн пассажиров на внутренних и международных авиалиниях. Всего среди соискателей премии насчитывалось 20 авиакомпаний и 16 аэропортов России.



«Это, безусловно, заслуга нашего большого коллектива, результат слаженной и самоотверженной работы всех без исключения сотрудников авиакомпании, которые заслуживают глубокой и искренней признательности!» — сообщила пресс-секретарь «Уральских авиалиний».



Отметим, что уральская авиакомпания перевезла в 2024 году на международных направлениях около 4 млн человек, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущий год. Были возобновлены рейсы в Китай, Эмираты, Азербайджан, Армению, Турцию и Узбекистан.