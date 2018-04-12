УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. «Уральские авиалинии» стали дипломантами отраслевой премии «Крылья России-2024» в двух ...12.04.2018 «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья России-2017»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года» на премии «Крылья ...31.03.2015 «Уральские авиалинии» вновь стали дипломантом отраслевой премии «Крылья России»
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в очередной раз стала лауреатом в национальной ...08.04.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало лауреатом и дипломантом национальной отраслевой премии «Крылья России»
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь стала лауреатом и уже трехкратным дипломантом ...09.04.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоена премии «Крылья России-2012»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» победила в номинации «Авиакомпания года — ...