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Вчера, 15:45

В России более 90% заемщиков получают отказы на потребительские кредиты из-за низкого кредитного рейтинга

УрБК, Москва, 07.04.2025. В России ужесточается денежно-кредитная политика Банка России. Минимум за год показатель одобрения потребкредитов достиг наиболее низкого уровня. Вместе с ним падает процент выдачи ипотеки и автокредитов (6,2%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики издания связывают снижение одобрений с кредитным рейтингом заемщиков. В зависимости от его диапазона доли отказов по заявкам значительно отличаются. Если рейтинг составляет до 250 баллов, то уровень отказов будет свыше 96%, у обладателей более 750 баллов отказная доля не превышает 31,3%.

Вдобавок, аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует продолжение снижения необеспеченного потребкредитования из-за высоких процентных ставок и строгих требований к займу на фоне высокой закредитованности населения.

«Тем не менее, снижение потребительского кредитования в сочетании с ожидаемым существенным замедлением корпоративного кредитования из-за высоких ставок и ограничений ЦБ, вероятно, поспособствуют значительному охлаждению экономики РФ в среднесрочной перспективе», — отмечает Игорь Додонов.
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