Количество контролируемых россиянами иностранных компаний сократилось по итогам 2023 года на 9%

УрБК, Москва, 21.02.2025. Аналитики зафиксировали снижение количества утечек информации из финансовых компаний в России ...28.06.2024 Российский рынок слияний и поглощений сократился на 30% в январе-мае 2024 года
УрБК, Москва, 28.06.2024. В январе-мае 2024 года количество сделок, касающихся слияний и поглощений (M&A), сократилось ...23.10.2015 За год в России количество количество ликвидированных компаний увеличилось на 16%
За период с января по сентябрь 2015 года количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ...23.10.2015 С начала года количество ликвидированных компаний в России выросло на 16%
УрБК, Москва, 23.10.2015. За период с января по сентябрь 2015 года количество коммерческих организаций, прекративших ...21.03.2014 Штраф для офшорных компаний за неуплату налогов будет начинаться от 100 тысяч рублей
УрБК, Москва, 21.03.2014. В Минфине предлагают внедрить новый порядок налогообложения иностранных компаний, находящихся ...