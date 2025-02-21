Количество контролируемых россиянами иностранных компаний сократилось по итогам 2023 года на 9%

Материалы по теме

В российских компаниях почти на 60% снизилось количество утечек информации

УрБК, Москва, 21.02.2025. Аналитики зафиксировали снижение количества утечек информации из финансовых компаний в России ...

Российский рынок слияний и поглощений сократился на 30% в январе-мае 2024 года

УрБК, Москва, 28.06.2024. В январе-мае 2024 года количество сделок, касающихся слияний и поглощений (M&A), сократилось ...

За год в России количество количество ликвидированных компаний увеличилось на 16%

За период с января по сентябрь 2015 года количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ...

С начала года количество ликвидированных компаний в России выросло на 16%

УрБК, Москва, 23.10.2015. За период с января по сентябрь 2015 года количество коммерческих организаций, прекративших ...

Штраф для офшорных компаний за неуплату налогов будет начинаться от 100 тысяч рублей

УрБК, Москва, 21.03.2014. В Минфине предлагают внедрить новый порядок налогообложения иностранных компаний, находящихся ...