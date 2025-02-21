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Количество контролируемых россиянами иностранных компаний сократилось по итогам 2023 года на 9%

УрБК, Москва, 07.04.2025.Количество контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) сократилось по итогам 2023 года на 9%. Это первое снижение за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные федеральной налоговой службы, сообщает РБК.

Контролируемая иностранная компания — это организация или иностранная структура без образования юридического лица, не являющаяся российским налоговым резидентом, но чьим контролирующим лицом является налоговый резидент России. Декларация таковой компании необходима при доле участия более 25% или 10%, в случае если общая доля резидентов РФ – более 50%, а также в случае осуществления фактического контроля.

Среди задекларированных КИК 98% составляют организации, а 2% — структуры (трасты, фонды, партнерства, и т.д.). Ранее число КИК только росло. По мнению экспертов, снижение связано с ликвидацией таких компаний в недружественных странах, утратой контролирующими лицами статуса налогового резидента РФ и размыванием доли в пользу иностранных налоговых резидентов. Также с 2025 года налог на КИК станет фиксированным и будет зависеть от их количества (25 млн руб за пять и более КИК при максимальной ставке НДФЛ 22%), что вероятно еще больше снизит количество задекларированных компаний за налоговый период 2024 года.
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