Мошенники через сайты знакомств убедили екатеринбурженок вложить в фиктивные инвестпроекты 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. За последнюю неделю мошенники похитили у жителей Екатеринбурга более 24 млн руб., ...10.02.2025 В Екатеринбурге аферисты под видом завуча убедили школьницу перевести на «безопасные счета» 275 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их ...28.01.2025 Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 20 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Жители Екатеринбурга на прошлой неделе перевели на счета мошенников более 20 млн руб. ...12.12.2024 В Екатеринбурге воспитатель детского центра и пенсионер перевели на счета мошенников свыше 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили двух местных жителей перевести на «безопасные счета» ...07.12.2023 В Екатеринбурге пенсионеры перечислили кибермошенникам почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. В Екатеринбурге двое пенсионеров отдали мошенникам 3 млн 869 тыс. руб. личных ...