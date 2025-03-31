Мошенники через сайты знакомств убедили екатеринбурженок вложить в фиктивные инвестпроекты 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Мошенники через сайты знакомств убедили двух жительниц Екатеринбурга вложить в фиктивные инвестиционные проекты свыше 10 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Женщинам предложили поучаствовать в торгах на «бирже». Они установили мобильное приложение, зарегистрировали свои аккаунты и внесли деньги. Одна из них потеряла 5 млн личных и кредитных средств, вторая — 5,1 млн руб.



В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».