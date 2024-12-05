«Атомстройкомплекс» стал участником программы для молодежи «Билет в будущее. Карьерный квест: от бизнес-визита к профессии»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. «Атомстройкомплекс» познакомил учеников школы № 181 с профессией строителя. Об этом ...26.06.2023 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации марафона профессий «Ландшафтный дизайн»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. На базе Уральского колледжа строительства и предпринимательства прошел марафон ...25.04.2023 В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...16.03.2017 Более 40% жителей Екатеринбурга работают не по специальности
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2017. 54% опрошенных жителей Екатеринбурга работают по своей специальности. Об этом говорится ...28.02.2014 Группа ЧТПЗ сделала подарок первоуральской школе № 1 за помощь выпускникам в выборе профессии
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2014. За продуктивную помощь выпускникам в выборе профессии первоуральская школа № 1 получила ...