«Атомстройкомплекс» стал участником программы для молодежи «Билет в будущее. Карьерный квест: от бизнес-визита к профессии»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. «Атомстройкомплекс» стал участником программы для молодежи «Билет в будущее. Карьерный квест: от бизнес-визита к профессии», организатором которой является Центр бизнес-образования. Ее цель — помощь молодым людям в выборе профессии и учебного заведения для ее освоения. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.



«Для работодателей участие в ранней профориентации подростков — это инвестиции в будущее обновление кадрового состава. Чем больше дети узнают об интересной им профессии, тем больше уверенность в том, что они выбирают ее осознанно, и будут работать по ней после получения диплома. Поэтому мы сразу откликнулись на предложение Центра бизнес-образования стать пилотной площадкой программы по самоопределению и знакомству со специальностями, которые востребованы в строительной отрасли — а это не только каменщики, бетонщики или архитекторы, но и программисты, менеджеры», — отметила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.



В «Атоме» подросткам рассказали о самых интересных зданиях и сооружениях Екатеринбурга, построенных компанией за 30 лет. Также состоялась встреча с архитекторами, проектировщиками и руководителями проектов. Подростки смогли узнать больше о строительной сфере и получить ценные советы от опытных специалистов, что позволило им ближе познакомится с профессией и определить необходимые навыки и знания. В будущем это поможет им осознанно подойти к выбору специальности и учебе.