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Сегодня, 14:56

Объемы подозрительных операций в России за год снизились на 21%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Объем подозрительных операций в России за 2024 год оценили в 90 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 21%, говорится в материалах Банка России.

С момента введения сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации ограничили операции по счетам 165 тыс. недобросовестных субъектов. К концу 2024 года 96,9% из 8 млн юридических лиц и ИП отнесены к низкому риску, 1,9% — к среднему, 1,2% — к высокому.

В 2024 году ЗСК помог снизить объемы обналичивания по корпоративным картам вдвое — до 7 млрд руб., а подозрительные операции по исполнительным документам сократились втрое — до 1,2 млрд руб. В торгово-розничном и туристическом секторах обналичивание уменьшилось на 13% — до 20 млрд руб.
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