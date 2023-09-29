Объемы подозрительных операций в России за год снизились на 21%

УрБК, Москва, 29.09.2023. Объем подозрительных операций за первую половину 2023 года сократился на 9% к уровню прошлого ...31.03.2023 В российском банковском секторе на 5 млрд рублей сократился объем подозрительных операций
За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 году — 105 млрд руб. Об ...31.03.2023 В российском банковском секторе на 5 млрд рублей сократился объем подозрительных операций
УрБК, Москва, 31.03.2023. За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 ...02.03.2023 В России 97% работающих с банками юрлиц и ИП относятся к группе низкого уровня риска
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В России 97,3% юрлиц и ИП, являющихся клиентами банков, относятся к группе низкого ...04.07.2022 В Свердловской области почти 200 тыс. предпринимателей относятся к группе низкого риска
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Управления ФНС России по ...