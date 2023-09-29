Объемы подозрительных операций в России за год снизились на 21%

УрБК, Москва, 31.03.2025. Объем подозрительных операций в России за 2024 год оценили в 90 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 21%, говорится в материалах Банка России.



С момента введения сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) кредитные организации ограничили операции по счетам 165 тыс. недобросовестных субъектов. К концу 2024 года 96,9% из 8 млн юридических лиц и ИП отнесены к низкому риску, 1,9% — к среднему, 1,2% — к высокому.



В 2024 году ЗСК помог снизить объемы обналичивания по корпоративным картам вдвое — до 7 млрд руб., а подозрительные операции по исполнительным документам сократились втрое — до 1,2 млрд руб. В торгово-розничном и туристическом секторах обналичивание уменьшилось на 13% — до 20 млрд руб.