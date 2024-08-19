В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о хищении свыше 800 тыс. рублей при возмещении НДС

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге прокуратора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...06.10.2022 Жителя Магнитогорска будут судить за хищение имущества предприятия на сумму почти 13 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.10.2022. В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника местной ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...18.09.2019 Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...