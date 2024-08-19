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В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о хищении свыше 800 тыс. рублей при возмещении НДС

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении из федерального бюджета более 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, в августе и декабре 2017 года незаконно вернул уплаченный налог на добавленную стоимость (НДС) за I и II кварталы 2017 года. С этой целью он предоставил в налоговую инспекцию фиктивные документы по бестоварным сделкам.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением крупного ущерба». Материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.
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