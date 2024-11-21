Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит завершат к середине лета

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...02.11.2024 Свердловский участок трассы М-12 «Восток» полностью заасфальтирован
Свердловский участок трассы М-12 «Восток» полностью заасфальтирован, сообщает заместитель председателя правительства РФ ...02.11.2024 Свердловский участок трассы М-12 «Восток» полностью заасфальтирован
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2024. Свердловский участок трассы М-12 «Восток» полностью заасфальтирован, сообщает ...02.04.2024 Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области протяженностью 43 км готов ...