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Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит завершат к середине лета

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит планируется завершить к середине лета текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

По его словам, остальные участки трассы до Казани завершены. Строительству последнего участка мешает весенняя распутица, добавил М. Хуснуллин.

Напомним, что дорога Дюртли — Ачит, являющаяся частью федеральной трассы М-12, свяжет Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Ранее сообщалось, что свердловский участок Дюртли — Ачит полностью заасфальтирован, и третий этап его строительства близится к завершению.
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