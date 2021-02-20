Число регистраций договоров аренды сооружений и машиномест в Свердловской области выросло на 17%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. В Свердловской области в 2024 году зарегистрировали 2,4 тыс. договоров аренды сооружений и машиномест. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 17%, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.



Также ведомство сообщило, что в прошлом году на Среднем Урале зарегистрировали 3,4 тыс. договоров аренды помещений. Похожие сделки активно заключались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.



Руководитель Росреестра Олег Скуфинский напоминает, что государственная регистрация арендного договора на участки, сооружения, здания, помещения и машиноместа необходима, если его срок превышает один год.