Число регистраций договоров аренды сооружений и машиномест в Свердловской области выросло на 17%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Количество зарегистрированных прав в отношении земельных участков в Свердловской ...11.02.2021 Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале в 2020 году выросло на 12%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на Среднем ...05.03.2018 Число заключенных ДДУ в Свердловской области в январе снизилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. В январе 2018 года в Свердловской области зарегистрировали 987 договоров долевого ...14.06.2017 За пять месяцев 2017 года жители Екатеринбурга зарегистрировали в собственность 1 тыс. 047 машино-мест
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. За январь-май 2017 года жители Екатеринбурга зарегистрировали право собственности на 1 ...11.08.2016 В Екатеринбурге появятся еще 550 платных парковочных мест
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2016. В Екатеринбурге создадут несколько новых платных парковок. Об этом сообщает ...