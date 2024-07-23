Свердловская область вошла в число лидеров по росту спроса на специалистов по анализу данных и ML

В Свердловской области число вакансий в формате хоум-офис выросло на 45%

Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...

В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. ...