УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:54

Свердловская область вошла в число лидеров по росту спроса на специалистов по анализу данных и ML

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Число вакансий для специалистов по анализу данных и машинному обучению (ML) в Свердловской области с 2014 года выросло в 30 раз, причем за последние четыре года спрос увеличился в 2,5 раза, говорится в исследовании портала hh.ru.

Отмечается, что Средний Урал вошел в число регионов РФ, где больше всего выросла потребность в данных специалистах.

В целом по стране самые высокие зарплаты платят ML-инженерам (максимальные медианные зарплаты достигают 590 тыс. руб.), специалистам по анализу данных (470 тыс. руб.) и инженерам по безопасности высоконагруженных систем, или SRE-инженерам, (400 тыс. руб.).

Чаще всего на работу приглашают специалистов с опытом от одного года до трех лет (48% вакансий) и от трех до шести лет (44% вакансий). При этом спрос на начинающих специалистов постепенно растет. Число открытых вакансий для соискателей без опыта за год увеличилось на 44%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.07.2024 В Свердловской области число вакансий в формате хоум-офис выросло на 45%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области число вакансий, допускающих работу в формате хоум-офиса, ...

04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...

30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. ...

30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы

УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...

18.07.2022 Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...

Популярные новости
28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Март 2025 (515)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18