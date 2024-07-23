Свердловская область вошла в число лидеров по росту спроса на специалистов по анализу данных и ML

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2024. В Свердловской области число вакансий, допускающих работу в формате хоум-офиса, ...04.04.2023 В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%
Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых не требуется опыт работы. ...30.01.2023 В России почти в четыре раза выросло число вакансий для соискателей без опыта работы
УрБК, Москва, 30.01.2023. В 2022 году в России в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом выросло число вакансий, для которых ...18.07.2022 Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...