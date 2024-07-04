Екатеринбург вошел в топ-5 городов по активности телефонных мошенников

УрБК, Москва, 24.03.2025. Мошенники стали чаще звонить россиянам. Как сообщает МТС «Защитник», каждый семисотый звонок ...04.07.2024 Екатеринбург вошел в список городов с наибольшим числом пользователей голосового помощника Ева от «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Жители России все активнее подключают себе услуги голосовых помощников. Так, за полгода ...07.06.2021 Каждый третий россиянин опасается стать жертвой телефонных мошенников
УрБК, Москва, 07.06.2021. 34% опрошенных россиян опасаются стать жертвой телефонных мошенников. Об этом говорится в ...30.11.2020 Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга популярных городов РФ для осенних путешествий
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Екатеринбург попал в первую десятку городов, которые пользовались наибольшим спросом у ...07.11.2019 Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных городов России у иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. Екатеринбург вошел в первую десятку рейтинга российских городов, которые чаще всего ...