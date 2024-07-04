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Сегодня, 10:27

Екатеринбург вошел в топ-5 городов по активности телефонных мошенников

УрБК, Москва, 24.03.2025. Мошенники стали чаще звонить россиянам. Как сообщает МТС «Защитник», каждый семисотый звонок в стране теперь оказывается мошенническим, тогда как в конце 2024 года этот показатель составлял один на тысячу звонков, пишет РИА «Новости».

Чаще всего мошеннические звонки поступают в города-миллионники. Лидируют Москва (24%), Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

По данным аналитиков, наиболее распространенными мошенническими схемами в начале этого года стали предложения инвестировать в различные проекты (25% случаев), а также требования продлить договоры на услуги связи от якобы мобильных операторов и проверки счетчиков от псевдо-компаний по энергосбережению.
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