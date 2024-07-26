В Свердловской области работают 2 тыс. торговых точек с услугой снятия наличных на кассе

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2024. С 1 апреля 2024 года число точек, предоставляющих сервис «Наличные на кассе», возросло ...10.07.2024 В Челябинской области более 1 тыс. торговых точек предоставляют услугу кэшаут
УрБК, Челябинск, 10.07.2024. На Южном Урале снять наличные по банковской карте можно в 1 тыс. 064 торговых точках. За ...14.10.2022 Число точек кэшаута на Среднем Урале выросло в восемь раз
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Услуга кэшаут стала доступна в 70 муниципалитетах Свердловской области (год назад — в ...02.06.2022 На Среднем Урале открыли более 700 точек выдачи наличных на кассах торгово-сервисных предприятий
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. В Свердловской области открыли более 700 точек выдачи наличных на кассах ...26.07.2021 В Свердловской области работает 108 точек кэшаута
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. К концу I квартала 2021 года в Свердловской области стало на 70% больше торговых точек, ...