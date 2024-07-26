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В Свердловской области работают 2 тыс. торговых точек с услугой снятия наличных на кассе

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Свердловской области работают 2 тыс. АЗС и магазинов, где доступна услуга снятия наличных на кассе. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Сервис доступен практически во всех муниципалитетах области. Больше всего таких точек открыто в Нижнем Тагиле (120), Каменске-Уральском (64), Первоуральске (64) и Сысерти (55).

Владелец дебетовой карты может снять до 5 тыс. руб. в сутки и не больше 30 тыс. руб. в месяц. Обязательным условием при этом является совершение покупки, ее сумма может быть минимальной.

Отмечается, что данный проект нацелен на повышение доступности финансовых услуг на территориях, где поблизости нет банкоматов.
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