УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:15

В Свердловской области начнут выпускать ноутбуки и планшеты

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Свердловской области начнут выпускать ноутбуки и планшеты. В индустриальном парке «Космос» откроется новый завод по выпуску радиоэлектронной продукции. Его создаст производитель интерактивного оборудования и разработчик ПО LIGA group. Соответствующее соглашение компания подписала с институтом развития на форуме «Большой открытый диалог». Курировать проект будет Агентство по привлечению инвестиций, сообщает департамент информполитики региона.

Запуск завода планируется в 2027 году. Площадь новой площадки составит 7 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивается в 100 млн руб. По словам гендиректора LIGA group Алексея Лежнина, ежегодно планируется выпускать 150-180 тыс. единиц техники, включая моноблоки и ноутбуки с различными диагоналями экрана в двух вариантах для каждой модели: с российским процессором и его иностранным аналогом.

В планах компании — запуск сборочного цеха для полной локализации производства и разработка собственной материнской платы. Выпускаемое оборудование будет продаваться через крупные сети магазинов электроники, а также поставляться по госзаказам в бюджетные учреждения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.01.2025 В Свердловской области создадут рыбхоз и базу отдыха для ловли с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Режевском районе Свердловской области создадут рыбхоз для разведения ценных видов рыб ...

12.11.2024 В Свердловской области откроют новый мебельный цех стоимостью 150 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В Свердловской области откроют новый мебельный цех стоимостью 150 млн руб., сообщает ...

16.10.2024 Уральские IT-компании за год увеличили выручку на треть благодаря комплексной поддержке в рамках программы «Региональные чемпионы»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральские IT-компании за год увеличили выручку на треть. Это стало возможным благодаря ...

27.03.2024 В Нижнем Тагиле в 2025 году запустят первое в РФ серийное производство оборудования для устройства фундаментов

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. К концу 2025 года в Нижнем Тагиле компания «Эрде тулс» построит цех по серийному ...

06.07.2010 Сеть магазинов «Трилайн»: Магазины Екатеринбурга неохотно берут ноутбуки Lenovo на реализацию

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2010. «Мы не продаем ноутбуки Lenovo с нового года. Мы уже пару раз начинали заниматься этой ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (405)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18