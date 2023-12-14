«Атомстройкомплекс» отремонтировал дом престарелых на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Строители компании «Атомстройкомплекс» нарядили к Новому году восьмиметровую ель на ...12.09.2023 В жилом комплексе «ART. Город-парк» в Екатеринбурге открылся соседский центр
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Еще один соседский центр открылся для жителей Краснолесья в жилом комплексе «ART. ...08.09.2023 Компания «Атомстройкомплекс» сдаст губернаторский лицей с меблировкой под ключ
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Компания «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством губернаторского лицея ...22.12.2022 Компания «Атомстройкомплекс» к Новому году украсила стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Компания «Атомстройкомплекс» в преддверии Нового года украсила стройплощадки, свой офис ...01.10.2021 «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для пенсионеров в «Эрмитаж-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию для своих заслуженных сотрудников, ...