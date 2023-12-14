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«Атомстройкомплекс» отремонтировал дом престарелых на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. «Атомстройкомплекс» обновил помещения в подшефном отделении комплексного центра социального обслуживания населения «Малахит», сообщает пресс-служба уральского застройщика.

«Атомстройкомплекс» отремонтировал дом престарелых на Уралмаше
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В здании были обновлены потолки, проведена замена обоев, уложен новый кафель, установлены современные раковины и настенно-потолочные светильники, а также произведена меблировка помещений новыми кроватями, шкафами, прикроватными тумбами, столами и стульями.

«Благодаря многолетней поддержке «Атомстройкомплекса» мы имеем возможность ежегодно радовать наших подопечных, создавать для них комфортную среду и повышать качество их жизни. Компания чутко улавливает и удовлетворяет потребности нашего центра, преображает как его материальную базу, так и создает уют, закупая одеяла, подушки, постельное белье и предметы личной гигиены, а также дарит нашим людям незабываемые эмоции», — рассказала исполняющая обязанности директора комплексного центра социального обслуживания населения «Малахит» Анастасия Белоусова.

«Атомстройкомплекс» курирует комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» с 2006 года. Ранее силами компании в здании были установлены пластиковые окна, мягкая мебель в коридорах и рулонные жалюзи в актовом зале, позволяющие проводить дневной просмотр фильмов и трансляцию филармонических концертов. Также строители ежегодно поздравляют подопечных центра с Днем пожилого человека, дарят им памятные подарки и организуют развлекательные программы.
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