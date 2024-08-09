В Екатеринбурге осудили троих жителей, нанесших ущерб банкам в размере свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Верх-Исетский районный суд Екатеринбург признал виновным местного жителя в совершении ...31.07.2024 Суд вынес приговор 15 свердловчанам по делу о хищении топлива на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Чкаловский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении ...09.02.2022 В Сысерти троих местных жителей осудили за незаконный оборот немаркированного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. В Сысерти к реальному лишению свободы приговорены трое местных жителей за незаконный ...12.10.2018 В Екатеринбурге за кражу 22 автомобилей осудили трех членов ОПГ
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем членам организованной ...03.12.2012 Сотрудники ЗАО «РТК» осуждены за кражу у работодателя свыше 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...