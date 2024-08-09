В Екатеринбурге осудили троих жителей, нанесших ущерб банкам в размере свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Екатеринбурге осудили троих жителей, нанесших ущерб банкам с использованием технического овердрафта на сумму свыше 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно материалам уголовного дела, трое местных жителей в течение 2020 года расплачивались на автозаправках при помощи банковских карт, эмитированных на имя лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, к каждой из которых были привязаны несколько счетов в иностранной валюте. Затем, имея доступ к счетам в приложениях банков, они подменяли расчетные счета, что приводило к техническому овердрафту. Ущерб, нанесенный их действиями, составил более 6 млн руб.



Орджоникидзевский районный суд Екатеринбург признал подсудимых виновными по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, в особо крупном размере, а также организованной группой». В соответствии с ролью и степенью участия в преступлении двоим виновным было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а третьему — 4 года 6 месяцев колонии особого режима.