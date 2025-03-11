Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

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Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщает «Прайм» ...

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УрБК, Москва, 11.03.2025. Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и ...

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