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Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, который будет реализован в рамках государственной информационной системы «Антифрод». Об этом заявили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, пишет ТАСС.

Отмечается, что подключение к сервису, основанному на искусственном интеллекте, станет доступно благодаря новому закону о борьбе с мошенничеством. Алгоритмы сервиса позволят при входящих звонках обращаться к голосовой базе с образцами голосов мошенников и предупреждать пользователя, или сразу прерывать вызов.

В аппарате Д. Григоренко отметили, что подобные алгоритмы уже используются бизнесом. Дополнительные параметры работы сервиса будут установлены подзаконными актами.

Ранее сообщалось, что Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам.
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