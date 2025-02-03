Свердловское УФАС оштрафовало «Ситилинк» на 350 тыс. рублей за распространение спама

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. УФАС России по Свердловской области оштрафовала компанию «Биг Дата» за навязчивые ...21.02.2023 Челябинское УФАС обязало «Ренессанс Кредит» выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 21.02.2023. Челябинское УФАС России привлекло коммерческий банк (КБ) «Ренессанс Кредит» к ...22.03.2017 Tele2 оплатило штраф в 100 тыс. рублей за распространение sms-спама в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») уплатило штраф в 100 тыс. руб., назначенный Свердловским УФАС. ...25.08.2015 «МТС» оплатил штраф более 100 тыс. руб за рассылку смс-спама
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. Компания «МТС» оплатила административный штраф в размере 103 тыс. руб. за рассылку ...01.09.2009 Свердловское УФАС России оштрафовало ОАО «Банк24.ру» за нарушение рекламного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2009. Свердловское УФАС России привлекло к административной ответственности ОАО «Банк24.ру» ...