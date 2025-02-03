Свердловское УФАС оштрафовало «Ситилинк» на 350 тыс. рублей за распространение спама

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Комиссия УФАС по Свердловской области оштрафовала ООО «Ситилинк» за распространение спама, сообщает пресс-служба ведомства.



Поводом для проверки компании стало обращение жителя региона, который сообщил, что не давал ООО «Ситилинк» своего согласия на получение рекламных рассылок по электронной почте.



В свою очередь, в компании объяснили рассылку техническим сбоем.



Однако, изучив материалы дела, антимонопольный орган признал факт нарушения норм Федерального закона «О рекламе», выдал предписание о прекращении незаконной рассылки и назначил ООО «Ситилинк» штраф в размере 350 тыс. руб.