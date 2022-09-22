Правительство запустило сервис для регистрации по упрощенной схеме кофеен и салонов красоты

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Спрос на онлайн-сервис по регистрации бизнеса от УБРиР ежемесячно повышается на 30%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) фиксируют рост ...

УБРиР запустил сервис регистрации бизнеса для начинающих предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) поможет начинающим предпринимателям ...

Екатеринбург занял 4-е место среди российских городов-миллионников по числу салонов красоты

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Екатеринбурге по состоянию на март текущего года работает 751 салон красоты, что на ...

В Челябинске количество салонов красоты за год снизилось на 11,7%

УрБК, Челябинск, 18.03.2021. В Челябинске по состоянию на март текущего года работает 560 салонов красоты, что на 11,7% ...

За I квартал 2009 года в Екатеринбурге открылось 107 новых объектов сферы услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2009. За I квартал 2009 года в Екатеринбурге открылось 107 новых объектов сферы услуг общей ...