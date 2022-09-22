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Правительство запустило сервис для регистрации по упрощенной схеме кофеен и салонов красоты

УрБК, Москва, 17.03.2025. Правительство России запустило сервисы «Жизненная ситуация» для регистрации по упрощенной схеме кофеен и салонов красоты, а также производства мебели, одежды и обуви. Данные сервисы позволяют зарегистрировать бизнес без походов в налоговую и госпошлины. Об этом сообщает официальный сайт российского правительства.

На данный момент услуга работает на сайте «МСП.РФ», а в будущем она появится и на «Госуслугах». Сроки получения документов для предприятия благодаря данным сервисам снижаются со 100 до 60 дней. Предприниматели, желающие открыть кофейни, салоны красоты или производство одежды, обуви или мебели, могут, помимо прочего, зарегистрировать с помощью данных сервисов кассовые аппараты, товарные знаки и открыть расчетный счет.

«Запуск бизнеса — ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных государственных услуг. Сервисы «жизненные ситуации» дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса», — прокомментировал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

Отметим, что на данный момент открыто 34 федеральных сервиса «Жизненные ситуации», услугами которых воспользовались более 2 млн человек.
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