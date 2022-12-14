Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 90,23 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. По итогам февраля 2025 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...14.12.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,71 рубля за литр
По итогам ноября 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр
По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...09.06.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,74 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. По итогам мая 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...