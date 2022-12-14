Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 90,23 рубля за литр

По итогам февраля 2025 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 88,09 до 90,23 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц увеличились с 86,89 до 89,52 руб., в Нижнем Тагиле — с 87,98 до 90,57 руб., в Каменске-Уральском — с 89,78 до 90,46 руб., в Первоуральске — с 87,64 до 89,44 руб.