Мировые цены на кофе за год выросли почти на 40%

Мировые цены на зерна кофе за год выросли на 38,8%, достигнув в декабре 2024 года максимального уровня за 13 лет. Скачок цен на арабику составил 58%, а на робусту — 70%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).



Главная причина роста цен — снижение урожая в странах-производителях в связи с плохими погодными условиями и стихийными бедствиями. Так, засуха во Вьетнаме и наводнения в Индонезии привели к снижению производства кофе на 20% и 16,5% соответственно. Еще одна причина — рост стоимости контейнерных перевозок.



По прогнозам экспертов, в текущем году стоимость кофе на мировых рынках продолжит расти, что окажет давление на розничные цены. Этот эффект окажется долгосрочным и будет ощущаться на протяжении минимум четырех лет. Однако аналитики отмечают, что ввиду неэластичности спроса значительного снижения потребления не предвидится.