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Сегодня, 11:53

Малые пивовары попросили Минэкономразвития установить минимальные цены на пиво

УрБК, Москва, 14.03.2025. Малые производители пивоваренной продукции попросили Минэкономики РФ ускорить решение по введению минимальных розничных цен на пиво через Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Соответствующее письмо было направлено главой бизнес-объединения «Опора России» Александром Калининым министру экономического развития Максиму Решетникову, пишет «Коммерсантъ».

Причиной подобной просьбы пивовары называют невозможность конкурировать с крупными производителями, которые нередко продают товар ниже себестоимости.

Эксперты отмечают, что эта инициатива вызовет протест транснациональных компаний, которые имеют серьезный лоббистский ресурс.
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