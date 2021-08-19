Малые пивовары попросили Минэкономразвития установить минимальные цены на пиво

УрБК, Москва, 19.08.2021. Малые и средние пивоваренные предприятия в РФ предлагают установить минимальную розничную ...10.04.2020 В условиях режима самоизоляции региональные власти начали закрывать магазины по продаже разливного пива
УрБК, Москва, 10.04.2020. На фоне борьбы с COVID-19 власти некоторых регионов ограничивают продажу разливного пива. При ...26.02.2020 Союз пивоваров России попросит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво
УрБК, Москва, 26.02.2020. Союз российских пивоваров (СРП) направил письменное обращение министру финансов РФ Антону ...05.09.2018 Минфин РФ считает вопрос о введении минимальной цены на пиво недостаточно проработанным
УрБК, Москва, 05.09.2018. Минфин РФ пока не будет предлагать введение минимальной цены на пиво и маркировку всей ...20.06.2016 Российские пивоваренные компании попросили правительство заморозить акцизы
УрБК, Москва, 20.06.2016. Руководители российских пивоваренных компаний обратились к заместителю председателя ...