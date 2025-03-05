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Продажи автомобилей УАЗ за год снизились на 37%

УрБК, Москва, 13.03.2025. За первые два месяца 2025 года в России было реализовано 3 тыс. 069 новых автомобилей УАЗ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель снизился на 37%, говорится в материалах агентства «Автостат».

При этом в феврале продажи в годовом выражении снизились на 41%, до 1 тыс. 650 штук.

В лидерах по популярности — семейство коммерческих машин СГР (766 единиц) и УАЗ «Патриот» (389 штук).
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