В салонах «Мегафона» будут доступны банковские услуги

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...

УрБК, Москва, 01.06.2023. «МегаФон» совместно с Банки.ру запустил пилотный проект, по которому клиенты смогут ...

В салонах связи «МегаФона» появилась возможность оформлять банковские вклады и кредиты

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...

«МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети

«МегаФон»: На Среднем Урале осенью 2020 года спрос на покупку sim-карты с саморегистрацией вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. В Свердловской области спрос на покупку sim-карт с саморегистрацией в салонах «МегаФон» ...