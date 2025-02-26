В салонах «Мегафона» будут доступны банковские услуги

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...01.06.2023 В салонах связи «МегаФона» появилась возможность оформлять банковские вклады и кредиты
УрБК, Москва, 01.06.2023. «МегаФон» совместно с Банки.ру запустил пилотный проект, по которому клиенты смогут ...04.10.2022 «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...22.12.2020 «МегаФон»: На Среднем Урале осенью 2020 года спрос на покупку sim-карты с саморегистрацией вырос в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. В Свердловской области спрос на покупку sim-карт с саморегистрацией в салонах «МегаФон» ...31.08.2017 Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Держатели банковских карт «МегаФона» получили возможность оплачивать покупки с помощью ...