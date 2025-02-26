УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:42

В салонах «Мегафона» будут доступны банковские услуги

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В салонах «Мегафона» появятся дополнительные офисы Промсвязьбанка. Данная инициатива позволит оператору упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи в рамках нового законодательства по работе с иностранными гражданами, сообщает пресс-служба «Мегафона».

С 1 января текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства заключается по новым правилам. Иностранцу для получения сим-карты теперь, помимо предоставления нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность, СНИЛСа и подтвержденного аккаунта на Госуслугах, необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе, для чего и нужны услуги банка. Таким образом, при посещении салона иностранцы смогут объединить сдачу биометрии и покупку сим-карты в один визит.

В салонах «Мегафона» будут доступны банковские услуги
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Отметим, что с 1 апреля текущего года использование биометрии станет одной из опций идентификации, необходимой для активации приобретенных сим-карт и для абонентов, являющихся гражданами РФ.

«Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами. Первый офис нового формата мы открыли в салоне «МегаФона» в Санкт-Петербурге», — отметила начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ Наталья Розенберг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.02.2025 «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор через Госуслуги

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...

01.06.2023 В салонах связи «МегаФона» появилась возможность оформлять банковские вклады и кредиты

УрБК, Москва, 01.06.2023. «МегаФон» совместно с Банки.ру запустил пилотный проект, по которому клиенты смогут ...

04.10.2022 «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...

22.12.2020 «МегаФон»: На Среднем Урале осенью 2020 года спрос на покупку sim-карты с саморегистрацией вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. В Свердловской области спрос на покупку sim-карт с саморегистрацией в салонах «МегаФон» ...

31.08.2017 Для держателей банковских карт «МегаФона» стал доступен сервис Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Держатели банковских карт «МегаФона» получили возможность оплачивать покупки с помощью ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан12.02.2025Татьяна Шилова: Объем кредитования свердловских аграриев вырос в полтора раза14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов
Архив новостей
Март 2025 (190)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18