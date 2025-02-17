Свердловская область заняла девятое место в рейтинге регионов с минимальным уровнем безработицы

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, который ...11.07.2022 Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки, ...16.12.2020 Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестпривлекательности регионов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности ...26.10.2020 Свердловская область заняла 40 место в рейтинге регионов с наименьшим уровнем безработицы
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Свердловская область заняла 40 место в рейтинге регионов РФ с наименьшим уровнем общей ...16.03.2020 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2020. По итогам ноября 2019 — января 2020 года Свердловская область заняла 21 место в ...