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Свердловская область заняла девятое место в рейтинге регионов с минимальным уровнем безработицы

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Свердловская область заняла девятое место в рейтинге регионов РФ с минимальным уровнем безработицы за IV квартал 2024 года, который составило РИА «Новости».

Уровень безработицы за Среднем Урале в указанный период составил 1,4%. За год этот показатель снизился на 1 процентный пункт. Среднее время поиска новой работы в регионе составляет четыре месяца.

Отметим, что в лидерах рейтинга — Москва (0,9%), далее идут Амурская область (1%) и ХМАО (1,1%). Также в топ-10 попали ЯНАО, Нижегородская, Калужская, Новогородская области (по 1,2%), Удмуртия и Башкирия (по 1,4%).
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