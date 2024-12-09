УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:01

В Свердловскую область поступила первая партия свежей клубники из Турции

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Уральские таможенники одобрили ввоз на территорию Свердловской области 10 т свежей клубники из Турции общей стоимостью 8 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Начальник УТУ Алексей Фролов пояснил, что это первая партия клубники, поступившая из Турции. Также, по его словам, в число поставщиков данной ягоды входит Египет. В феврале из этой страны в Екатеринбург доставили 4 т клубники на 2 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.12.2024 C начала года на Урал импортировали почти 4 тыс. тонн мандаринов

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Свердловскую область поступила партия мандаринов весом более 20 т. Всего с начала ...

24.09.2024 Уральские таможенники за три летних месяца одобрили ввоз 1,5 тыс. тонн арбузов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...

24.10.2017 С начала года в Свердловской области выявили более 36 тонн санкционной продукции

За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выявлено более 36 т запрещенных к ввозу продуктов. Об этом на ...

16.06.2017 Россия возобновила импорт винограда и клубники из Турции

Возобновились поставки в Россию винограда и клубники из Турции. Эти продукты были исключены правительством из перечня ...

08.12.2015 Доля турецких продуктов в структуре продовольственного импорта Свердловской области составляет 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2015. Турецкие продукты в 2015 году составляют всего 0,2% от общего объема импорта ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан12.02.2025Татьяна Шилова: Объем кредитования свердловских аграриев вырос в полтора раза14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов
Архив новостей
Март 2025 (134)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18