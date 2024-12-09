В Свердловскую область поступила первая партия свежей клубники из Турции

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Свердловскую область поступила партия мандаринов весом более 20 т. Всего с начала ...24.09.2024 Уральские таможенники за три летних месяца одобрили ввоз 1,5 тыс. тонн арбузов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...24.10.2017 С начала года в Свердловской области выявили более 36 тонн санкционной продукции
За 9 месяцев 2017 года в Свердловской области было выявлено более 36 т запрещенных к ввозу продуктов. Об этом на ...16.06.2017 Россия возобновила импорт винограда и клубники из Турции
Возобновились поставки в Россию винограда и клубники из Турции. Эти продукты были исключены правительством из перечня ...08.12.2015 Доля турецких продуктов в структуре продовольственного импорта Свердловской области составляет 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2015. Турецкие продукты в 2015 году составляют всего 0,2% от общего объема импорта ...