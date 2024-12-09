В Свердловскую область поступила первая партия свежей клубники из Турции

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Уральские таможенники одобрили ввоз на территорию Свердловской области 10 т свежей клубники из Турции общей стоимостью 8 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Начальник УТУ Алексей Фролов пояснил, что это первая партия клубники, поступившая из Турции. Также, по его словам, в число поставщиков данной ягоды входит Египет. В феврале из этой страны в Екатеринбург доставили 4 т клубники на 2 млн руб.

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