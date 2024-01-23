В Богдановиче суд обязал банк вернуть пенсионеру украденные кибермошенниками деньги

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Богдановичская городская прокуратура провела проверку по заявлению пенсионера о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



Пенсионер, введенный в заблуждение, взял кредит на сумму свыше 330 тыс. руб. и перевел средства на счета злоумышленников. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ.



Экспертиза установила, что пенсионер в момент оформления кредита не осознавал последствий своих действий. Прокуратура подала иск о признании кредитного договора недействительным, который был удовлетворен судом.