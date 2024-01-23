В Богдановиче суд обязал банк вернуть пенсионеру украденные кибермошенниками деньги

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Пенсионер из Верхотурья перевел злоумышленникам более 5 млн руб. личных и кредитных ...30.11.2023 В Екатеринбурге пенсионер перевел на «безопасные счета» телефонных аферистов свыше 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Телефонные аферисты, действуя под видом полицейского и сотрудников Банка России, ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...04.04.2023 В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...