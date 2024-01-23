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Вчера, 18:01

В Богдановиче суд обязал банк вернуть пенсионеру украденные кибермошенниками деньги

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Богдановичская городская прокуратура провела проверку по заявлению пенсионера о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Пенсионер, введенный в заблуждение, взял кредит на сумму свыше 330 тыс. руб. и перевел средства на счета злоумышленников. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Экспертиза установила, что пенсионер в момент оформления кредита не осознавал последствий своих действий. Прокуратура подала иск о признании кредитного договора недействительным, который был удовлетворен судом.
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