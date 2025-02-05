Перевозки пассажиров на сети СвЖД в феврале снизились на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В январе текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 ...10.01.2025 Услугами СвЖД в прошлом году воспользовались 33,3 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 33,3 ...04.12.2024 Перевозки пассажиров на сети СвЖД в ноябре выросли на 2%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. В ноябре текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 ...02.04.2021 Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%
В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% ...02.04.2021 Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено ...