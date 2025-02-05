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Перевозки пассажиров на сети СвЖД в феврале снизились на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. В феврале текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,2 млн пассажиров. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Перевозки пригородным сообщением снизились на 2% (до 1,6 млн пассажиров), поездами дальнего следования — на 3,1% (до 0,6 млн).

В целом по сети «РЖД» в феврале было перевезено 91,1 млн пассажиров (-1,5%).
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