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Свердловские власти создали совет по стратегическому планированию

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Свердловской области появился совет по стратегическому планированию. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Новый орган будет рассматривать и давать оценку проектам документов стратегического планирования Среднего Урала и муниципальных образований, а также отраслевым и межотраслевым стратегиям социально-экономического развития региона.

В рамках совета будут организованы экспертные советы по нескольким направлениям: власть, бизнес, общественность, наука, СМИ.
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