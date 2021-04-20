Свердловские власти создали совет по стратегическому планированию

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области создали Координационный совет по вопросам ситуации с выплатой ...17.10.2016 В Екатеринбурге координационный совет по инвестициям начнет работу в новом составе
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о создании ...15.11.2012 Сегодня будет утвержден глава попечительского совета ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2012. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет первый совет по ...20.02.2012 Решением территориальных разногласий правительства и муниципалитетов займется Михаил Жеребцов
В Свердловской области создана комиссия по территориальному планированию. Соответствующее постановление правительства ...20.02.2012 Разногласия между правительством Свердловской области и муниципалитетами по территориальному планированию будет решать специальная комиссия
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. В Свердловской области создана комиссия по территориальному планированию. ...