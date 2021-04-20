Свердловские власти создали совет по стратегическому планированию

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Свердловской области появился совет по стратегическому планированию. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Новый орган будет рассматривать и давать оценку проектам документов стратегического планирования Среднего Урала и муниципальных образований, а также отраслевым и межотраслевым стратегиям социально-экономического развития региона.



В рамках совета будут организованы экспертные советы по нескольким направлениям: власть, бизнес, общественность, наука, СМИ.