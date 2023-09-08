В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей

В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., до 70 тыс. руб. в месяц. В целом по стране показатель также составляет 70 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики российского рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru



На Среднем Урале зарплатные ожидания больше всего выросли у специалистов из сферы стратегии, инвестиций и консалтинга (+36%, на 38,5 тыс. руб. год к году), а также у представителей высшего и среднего менеджмента (+25%, на 30 тыс. руб.), водителей и логистов (+33%, на 20 тыс. руб.), кадров из сферы производства и сервисного обслуживания, сельского хозяйства, строительства и недвижимости (+25%, на 20 тыс. руб.), финансистов и бухгалтеров (+30%, на 18,5 тыс. руб.), сотрудников добывающей отрасли (+22%, на 16,5 тыс. руб.), сферы страхования (+29%, на 15,8 тыс. руб.), медиков и фармацевтов (+31%, на 15,5 тыс. руб.).



На зарплаты выше рынка (более чем на 10 тыс. руб.) претендуют специалисты направлений «Юристы» и «Продажи, обслуживание клиентов». Самые высокие зарплатные ожидания — у специалистов направлений «Высший и средний менеджмент» (150 тыс. руб. в среднем), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (144,3 тыс. руб.), а также «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 100 тыс. руб.).