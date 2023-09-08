В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 10 тыс. руб., ...08.09.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания составляют 48,7 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам августа 2023 года средняя ожидаемая зарплата соискателей в Свердловской ...26.07.2023 Зарплатные ожидания жителей Среднего Урала за год выросли почти на 6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области в июне 2023 года ...18.01.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...17.05.2022 Средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В апреле 2022 года средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили ...