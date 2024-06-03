Продажи китайских авто с пробегом за год выросли на 97%

УрБК, Москва, 03.06.2024. Количество выставленных на продажу автомобилей с пробегом производства КНР выросло в РФ на ...26.02.2024 Продажи подержанных китайских автомобилей в Свердловской области выросли на 30% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Продажи автомобилей с пробегом китайского производства в Свердловской области выросли ...20.10.2023 В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...05.06.2023 В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...