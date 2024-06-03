Продажи китайских авто с пробегом за год выросли на 97%

УрБК, Москва, 26.02.2024. В январе в России было продано 17 тыс. 577 китайских авто с пробегом, что на 96,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах «Автостата». Самыми популярными марками за отчетный период стали Chery (3,9 тыс. штук, +64,5%), Geely (3,4 тыс., +84,8%) и Haval (2,5 тыс., +137,5%). Пятерку лидеров замыкают Lifan (1,5 тыс., +22%) и Changan (1 тыс.+190%). Среди моделей лидирует Haval Jolion (724 машины, +180%). На втором месте — Geely Coolray (634, +78%). Далее идут Chery Tiggo (576, +15%) и Haval F7 (538, +100%).

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