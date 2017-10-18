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Вчера, 17:20

В Лесном два сотрудника «Т Плюс» получили ожоги на рабочем месте

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Лесном два слесаря по обслуживанию тепловых сетей филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» получили ожоги кипятком на рабочем месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной версии, слесарь спустился в тепловую камеру с горячей водой, поскользнулся на трубопроводе и упал. Услышав крик о помощи, второй слесарь, находившийся наверху, также спустился в камеру и помог пострадавшему выбраться.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, и сейчас устанавливаются причины произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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