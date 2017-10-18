В Лесном два сотрудника «Т Плюс» получили ожоги на рабочем месте

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. В Краснотурьинске начата проверка по факту гибели на производстве слесаря ОАО ...11.11.2016 В Каменске-Уральском на рабочем месте погиб слесарь локомотивного депо
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2016. Начата доследственная проверка по факту смерти работника локомотивного депо в ...07.07.2016 Прокуратура проводит проверку по факту пожара на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2016. В Екатеринбурге начата проверка в связи с несчастным случаем на территории ...25.03.2013 В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 28 человек
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2013. Ночью 24 марта в Екатеринбурге загорелся жилой дом в районе ЖБИ. Из дома эвакуировано ...02.11.2010 В ОАО «НТМК» при производстве огневых работ пострадали четверо рабочих
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2010. 2 ноября 2010 года в 10:50 в цехе углеподготовки в третьем блоке коксохимпроизводства ...