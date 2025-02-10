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УПН: Стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 126 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. На 17 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 126 тыс. 090 руб. за кв. м, говорится в исследовании Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,4%, а за месяц — на 1,6%.

Отметим, что в начале текущего года средняя цена «квадрата» в уральской столице составляла 123,4 тыс. руб.
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