УПН: Стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 126 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. На 3 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила ...04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 128 руб. ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 115 тыс. 013 руб. ...07.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 100 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 3 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 100 тыс. ...07.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 100 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 3 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...