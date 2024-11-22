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Вчера, 17:17

Банк «Синара» и Точка банк попали под санкции ЕС

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Банк «Синара» и Точка банк попали под санкции Евросоюза, пишет ТАСС.

Помимо них в санкционный список также были внесены банки «Ак барс» и «Уралсиб».

Ранее банк «Синара» попал под блокирующие санкции США. Тогда в пресс-службе кредитной организации заявили, что попадание в санкционный список никак не повлияет на работу банка.
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