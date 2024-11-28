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Вчера, 13:37

Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца

УрБК, Москва, 24.02.2025. Российские банки рассказали, что у них не всегда есть в наличии доллары нового образца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные финансовых организаций.

Отмечается, что не все банки могут гарантировать наличие новых долларов в своих отделениях, поэтому рекомендуется посетить отделение лично или связаться с банком по телефону горячей линии для уточнения информации. Старые долларовые купюры продолжают находиться в обращении и могут быть обменены с комиссией в 1%.

Ранее Ассоциация туроператоров России посоветовала гражданам приобретать для загранпоездок доллары нового образца. Из-за роста числа подделок некоторые страны (Турция, ОАЭ и так далее) стали обменивать старые доллары с большим дисконтом.
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