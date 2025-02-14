На Среднем Урале бензин марки АИ-92 подорожал на 0,44%

Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 по 10 февраля 2025 года увеличились на ...14.02.2025 На Среднем Урале дизельное топливо за неделю подорожало на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 по 10 ...07.02.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января ...31.01.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,08%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 ...25.02.2022 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,17%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...