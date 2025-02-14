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На Среднем Урале бензин марки АИ-92 подорожал на 0,44%

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 10 по 17 февраля 2025 года увеличились на 0,1%, до 70,77 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,44% (до 55,11 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,39% (59,32 руб.), АИ-98 — на 0,17% (до 82,34 руб.).
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