Андрей Корюков официально назначен главой Кировского района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Бывший замминистра экономики Свердловской области Андрей Корюков назначен на пост ...25.10.2018 Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию назначена Марина Андрусь
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по ...24.10.2018 Андрей Корюков назначен замминистра экономики и территориального развития Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Андрей Корюков назначен заместителем министра экономики и территориального развития ...09.03.2016 Андрей Корюков назначен на должность замглавы администрации по вопросам стратегического планирования, экономики и финансам
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб назначил своим заместителем по ...11.10.2010 Главой Кировского района Екатеринбурга назначен Александр Лошаков
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал два кадровых распоряжения — об ...