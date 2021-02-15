Андрей Корюков официально назначен главой Кировского района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил нового руководителя Кировского района. Им стал Алексей Корюков, ранее занимавший пост заместителя главы уральской столицы. Об этом сообщает департамент информполитики города.



«Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках», — заявил Алексей Орлов.



Андрей Корюков родился 2 сентября 1962 года в Североуральске. В 1987 году закончил Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова по специальности «экономика и организация металлургической промышленности». На муниципальную службу поступил в 1997 году. Работал заместителем председателя Комитета по экономике, затем заместителем начальника Финансово-бюджетного управления, которое возглавил в 2001 году. С 2016 года — замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам, с 2018 года — замминистра экономики и территориального развития Свердловской области. В 2021 году вернулся на должность вице-мэра.



«Район интересный. Работы впереди много, чтобы обеспечить территории лидирующие позиции», — заявил новый глава администрации Кировского района.