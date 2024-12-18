Средний Урал вошел в тройку регионов-лидеров по объему ввода коммерческой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по числу участков для жилищной застройки. ...08.07.2024 В РФ предложение в сегменте продажи коммерческой недвижимости за квартал выросло на 5%
В России предложение на рынке продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2024 года выросло на 5% по сравнению с ...08.07.2024 В РФ предложение в сегменте продажи коммерческой недвижимости за квартал выросло на 5%
УрБК, Москва, 08.07.2024. В России предложение на рынке продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2024 года ...24.07.2023 В Челябинске средняя площадь выставленной в аренду коммерческой недвижимости за полгода выросла на 5%
УрБК, Челябинск, 24.07.2023. В Челябинске средняя площадь выставленной на продажу коммерческой недвижимости составляет ...20.02.2014 Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров по открытию ТЦ в 2013 году
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2014. Екатеринбург вошел в тройку региональных городов-лидеров по открытию торговых центров в ...