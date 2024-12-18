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Средний Урал вошел в тройку регионов-лидеров по объему ввода коммерческой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Средний Урал вошел в тройку регионов-лидеров по объему строительства коммерческой недвижимости в России. За 2024 год в регионе ввели в эксплуатацию 357 торговых, офисных и складских зданий общей площадью 500 тыс. кв. м. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Всего за прошедший год введено более 1 млн кв. м нежилой недвижимости, что на 7,7% больше, чем в 2023 году. Помимо коммерческих зданий было построено 93 промышленных здания общей площадью 135 тыс. кв. м, а также 24 здания сельхозназначения, 43 административных и 99 других.

Отмечается, что на Среднем Урале коммерческая недвижимость составляет 50% от всего нежилого фонда новостроек. В целом по России этот показатель в 2024 году был вдвое ниже — 24,6%.
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