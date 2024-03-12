Выдача кредитов в местах продаж в России сократилась на 60%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 8,68 тыс. POS-кредитов, что на 17% ...06.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 13%
УрБК, Челябинск, 06.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 56,95 тыс. кредитов наличными. По ...05.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...28.02.2019 За январь 2019 года в России объем кредитования вырос на 19%
УрБК, Москва, 28.02.2019. В январе 2019 года в России было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд ...