Выдача кредитов в местах продаж в России сократилась на 60%

УрБК, Москва, 20.02.2025. Количество кредитов, выдаваемых в местах продажи товаров (POS-кредитов) в годовом отношении снизилась на 60%, объем — на 63%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Объединенным Кредитным Бюро по итогам января 2025 года.



Как сообщается в исследовании, за месяц банки выдали россиянам 222,03 тыс. товарных кредитов на 13,84 млрд руб. Для примера в январе 2024 года было выдано 548,43 тыс. кредитов на 37,30 млрд руб. Средний чек товарного кредита сократился за год на 8%: с 68 тыс. руб. в январе 2024 года до 62 тыс. руб. в январе 2025 года. Средний срок POS-кредитования сократился на полгода: с 20 мес. (1 год 8 мес.) в январе 2024 г. до 14 мес. (1 год 2 мес.) в январе 2025.



По сравнению с результатами декабря снижение количества выдач товарных кредитов в январе составило 11%, объема — 13%. Полная стоимость кредита в POS-кредитовании в январе составила 26,02%. В декабре этот показатель был равен 24,93%. На начало февраля 2025 года полная стоимость товарных кредитов поднялась до 24,61%.