Свердловская область вошла в топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в октябре

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Свердловской области в октябре 2025 года было выдано 6,92 тыс. кредитов на 450,65 млн руб. (количество +7%, объем +10% по сравнению с сентябрем 2025 года). Таким образом, область вошла в топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в октябре 2025 года, пишет пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего в октябре 2025 года российские банки выдали россиянам 219,86 тыс. товарных кредитов на 14,56 млрд руб. За год количество выдач сократилось на 38%, объем — на 37% (в октябре 2024 года было выдано 356,90 тыс. кредитов на 23,15 млрд руб.). Средний чек товарного кредита за год вырос на 1 тыс. руб. и составил 66 тыс. руб. Средний срок кредитования стал короче на 5 месяцев.

За 10 месяцев 2025 года было выдано 1,92 млн товарных кредитов на 124,35 млрд руб. Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в октябре снизилась до 25,77%. В сентябре показатель был равен 26,65%.