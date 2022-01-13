Активность свердловчан на рынке труда в начале года выросла на 37%

Почти у четверти жителей Свердловской области (24%) 2021 год прошел лучше, чем предыдущий. Для 40% он сложился хуже, ...13.01.2022 32% свердловчан негативно оценивают свое положение на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Почти у четверти жителей Свердловской области (24%) 2021 год прошел лучше, чем ...09.11.2021 В октябре работу активно искали более 100 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Свердловской области в октябре 2021 года поиском работы активно интересовались более ...18.07.2019 В России число вакансий в банковской сфере сократилось на 10%
УрБК, Москва, 18.07.2019. За первое полугодие 2019 года число вакансий в банковской сфере на российском рынке труда ...16.04.2019 В I квартале на рынке труда Свердловской области прирост вакансий составил 46%, резюме — 23%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. На рынке труда Свердловской области за три месяца с начала года прирост вакансий ...