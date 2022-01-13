Активность свердловчан на рынке труда в начале года выросла на 37%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Активность свердловчан на рынке труда в январе 2025 года выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый месяц текущего года открыли или обновили свои резюме 157 тыс. жителей Среднего Урала, сообщают аналитики hh.ru.



Наибольший прирост интереса к поиску работы отмечен в автомобильной сфере (+78% год к году). Работу ищут самые различные специалисты: автомеханики, автослесари, специалисты по продажам в автобизнесе. Также выросла активность среди представителей сферы транспорта и логистики (+61%), рабочих специальностей (+59%), специалистов из ресторанно-гостиничного направления (+43%), сегмента строительства и недвижимости (+37%).



По мнению экспертов, общая активизация на рынке труда — позитивный тренд для начала года.